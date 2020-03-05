"الأرصاد" تكشف عن توقعاتها لطقس المملكة.. الجمعة





توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار غدًا الجمعة.





وقالت الهيئة: إن الرياح تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي لشبة إنعدام في الرؤية الأفقية على مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية".





وأضافت: أن الرياح ستكون نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي "القصيم والرياض"، وعلى الأجزاء الشمالية الشرقية من المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.





وتابعت: أن البحر الأحمر يشهد رياحًا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول على الجزء الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسطة الموج، ومائجة على الجزء الشمالي.





ويشهد الخليج العربي رياحًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.



