حسن شاكوش يسقط محمد رمضان (فيديو)

عاد مهرجان "عود البطل" مجددًا لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمرو كمال تريند "يوتيوب" واحتلت الأغنية رقم واحد وذلك بعد مسحه من موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".



وكان محمد رمضان عاد امس من جديد يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "أنت جدع" التي تراجعت للمركز الثاني بعد طرح عود البطل للثنائي شاكوش وكمال".



يذكر أن مهرجان "عود البطل" تم حذفه من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحه بساعات قليلة على الحساب الرسمي لحسن شاكوش، وذلك بسبب حقوق الملكية الفكرية بسبب تشابه اللحن مع أغنية مهرجانات آخرى باسم "خطفتني" يقدمها مصطفى عصا وحسن جاكسون.

