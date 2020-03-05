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إخلاء الكعبة المشرفة من الطواف لتعقيم الحرم المكي (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نشر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو؛ لإخلاء الكعبة المشرفة في مكة المكرمة من الطواف؛ للعمل على مرحلة التعقيم التي أعلنت عنها المملكة، كإجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد على إصابة زوجين بفيروس كورونا؛ حيث كان الزوج قادمًا من إيران من خلال دولة الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده بإيران، ونقل العدوى لزوجته.

وكشفت النتائج المخبرية، عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقًا؛ ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران، وفقًا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي، الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية، وإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور إنتهاء الفحص.

هذا وطلبت الصحة من الذي كانوا في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فورًا بالتواصل مع مركز "تواصل الصحة 937"؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من إنتقال العدوى، مؤكدة على أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء إنتشار الفيروس.

وقالت: إنها "توفر جميع المعلومات والنصائح حول التعامل مع فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا من قبل الأطباء المختصين على الرقم 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات.

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الكلمات المفتاحية

فيديو الكعبة المشرفة الحرم المكي

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