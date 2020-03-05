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أحمد الشامي إلي بيروت من أجل "أسود فاتح"

الخميس 05/مارس/2020 - 05:29 م
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أحمد الشامي
أحمد الشامي
أحمد رمضان متولي
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يسافر الفنان أحمد الشامي، إلي بيروت من أجل تصوير عدد من مشاهده من مسلسل "أسود فاتح" الذي تقوم  ببطولته الفنانة هيفاء وهبي.

 

العمل من إخراج كريم العدل، الذي قام بترشيح شامي في ثالث تعاون يجمعهم بعد "انا الخائن والبيوت أسرار"، العمل يتم تصويره في بيروت ومن المقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٠ .

 

علي صعيد آخر يواصل فريق عمل المسلسل تكثيف تصوير مشاهدهم من أجل الانتهاء من التصوير في الموعد المحدد وليلحق العرض في رمضان.

 

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبي أحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي .

 

علي صعيد آخر يواصل شامي تصوير دوره في مسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركه سينرجي.

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