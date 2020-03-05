العراق تقرر إلغاء صلاة الجمعة في كربلاء بسبب كورونا

قررت العتبة الحسينية في العراق، اليوم الخميس، إلغاء إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته موقع "شفق نيوز".







وقالت العتبة (تابعة لديوان الوقف الشيعي وتتولى تنظيم شؤون الزيارات الدينية) في بيان، إن العتبة الحسينية المقدسة تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع بسبب الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق.







وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصاً في الأماكن الشيعية المقدسة التي يقصدها خصوصاً زوار إيرانيون.







وسجل العراق 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد توفي منهم اثنان في العاصمة بغداد حتى الآن، وذلك منذ ظهور أول حالة في 24 فبراير الماضي.







والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.







ويأتي قرار عدم إقامة صلاة الجمعة في كربلاء، استجابة لقرارات الحكومة العراقية التي حظرت التجمعات في الأماكن العامة للحد من تفشي الفيروس.