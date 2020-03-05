عاجل.. خروج عربة قطار عن قضبان السكك الحديدية بالمنيا





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إخطار هيئة السكك الحديدية لاتخاذ اللازم والعمل على إصلاح العطل تمهيدا لاستئناف حركة القطارات التي توقف جراء الحادث.

خرجت، مساء اليوم الخميس، عربة قطار ركاب عن قضبان السكك الحديدية بالقرب من مركز مطاي في شمال محافظة المنيا دون إصابات فيما تعطلت حركة القطارات وجاري العمل على استئنانفها.تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارًا من عمليات النجدة بخروج عربة من القطار رقم 717 القادم من مركز الواسطى بمحافظة بني سويف متجهًا لمدينة المنيا عن القضبان بسبب عطل فني دون أي إصاباتوبالانتقال والفحص تبين أن القطار يضم 7عربات، وتم إنزال جميع الركاب بعد الاطمئنان على سلامتهم.