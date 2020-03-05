أسوء كوارث مناخية خلال 10 سنوات





وفي عام 2020 من المتوقع أن تشهد أجزاء كثيرة من العالم درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال الأشهر المقبلة، في ظل وجود ظاهرة "النينو" الطبيعية، وفقا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.





ترصد " بوابة الفجر " أسوء الكوارث المناخية خلال 10 سنوات



عام 2010.. عام الفيضانات

شهدت السعودية أمطار غزيرة في مدينة جدة وتسببت في انقطاع الكهرباء في أجزاء من ثاني أكبر المدن السعودية، كما عرفت أستراليا فيضانات لم تعرفها القارة منذ عشرات السنين، ألحقت أضراراً تقدر بمليارات الدولارات، في حين أودت السيول الجارفة وانزلاق التربة في البرازيل بحياة مئات الأشخاص.







وتعد آسيا من أكثر مناطق العالم تضررا من الكوارث المناخية وخاصة انهيارات التربة في الصين وفيضانات باكستان





عام 2011.. حطم الرقم القياسي

وحطم عام 2011 في الولايات المتحدة الرقم القياسي للكوارث المناخية بسبب اشتعال حرائق الغابات في ولايات تكساس ونيومكسيكو وأريزونا.





وضربت العاصفة الاستوائية «واشي» منطقة مينداناو الجنوبية وتسببت في أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الكثير من الأنهار





وأعلنت الصين أن 9.1 مليون شخص فقدوا منازلهم جراء الفيضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية في مختلف أنحاء البلاد.







عام 2012.. إعصار ساندي

يعتبر "ساندي" من أسوأ الكوارث المناخية التي شهدتها مناطق "جامايكا، كوبا، وجزر البهاما، هايتي وفلوريدا"، وهو إعصار استوائي وصنف بالفئة الأولى.





وسجلت مدينة نيويورك رقما قياسيا بارتفاع الفيضانات فيها التي غمرت العديد من المناطق في نيويورك، وأودى بحياة 250 ألف شخص.







عام 2013.. إعصار هاين ومور

تعرت الفلبين وميكرونيزيا والصين وفيتنام عام 2013 لإعصار هاين،وكان الأكثر تدميرا في تاريخ الفلبين، وتسبب في مقتل نحو 12 ألف شخص.







ضرب الإعصار مدينة موور في أوكلاهوما والمناطق المحيطة بها متسببًا في مقتل 42 شخصًا من بينهم 9 أطفال وأصيب أكثر من 240 آخرين، وهو الإعصار الثالث الذي تتعرض له مدينة مور خلال 14 عامًا.





عام 2015.. الأعلى حرارة على الإطلاق

أن الكوارث المناخية أودت بحياة 22 ألفا آخرين، حيث كانت الدول الأكثر ضررا، الصين والهند والفليبين وإندونيسيا.







وسجل إعصار باتريشيا، أقوى إعصار في النصف الغربي للكرة الأرضية، كما تضاعف عدد نوبات الجفاف الكبرى التي سجلت في جنوب أفريقيا





عام 2016.. عاصفة ثلجية

العاصفة الثلجية الأسواء منذ 100 عام تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وضربت العاصمة الاقتصادية الأمريكية "نيويورك"، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا.









عام 2017.. إعصار ماثيو

من أسوء الاعاصير التي ضربت منطقة الولايات المتحدة الأمريكية وجزير هايتي، وأسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص وتشريد الآلاف الآخرين وغرق مدن.









عام 2018.. 10 حالات تطرف مناخي

سجلت 10 حالات تطرف مناخي بدءا من الجفاف في أستراليا وانتهاء بموجات الحرارة المرتفعة في أوروبا، مرورا بالفيضانات في الهند وحرائق الغابات في كاليفورنيا ومن بينها الإعصاران فلورانس ومايكل اللذان ضربا الولايات المتحدة ومناطق في أمريكا الوسطى والكاريبى فى سبتمبر وأكتوبر، كما أدت إلى مقتل آلاف البشر.



الكوارث المناخية تحولت لأكبر مصادر الخطر، التي تهدد حياة الانسان في السنوات الـ 10 الأخيرة، فعانى العالم من كوارث مناخية كبيرة، من أعاصير وزوابع وموجات جفاف وظواهر متطرفة خلال السنوات الماضية.