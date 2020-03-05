وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع مبعوث رئيس جنوب أفريقيا





التقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، المستشار السياسي المبعوث الخاص لفخامة رئيس جنوب أفريقيا الدكتور بيجاني شاوكي.





ودار خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وحضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.



