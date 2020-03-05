Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع مبعوث رئيس جنوب أفريقيا

الخميس 05/مارس/2020 - 05:12 م
Advertisements
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
الفجر السعودي
Advertisements

التقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، المستشار السياسي المبعوث الخاص لفخامة رئيس جنوب أفريقيا الدكتور بيجاني شاوكي.

ودار خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية رئيس جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 4 ساعات

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 4 ساعات

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ حوالي 3 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 19 ساعة

عميد سابق بالمخابرات يكشف قصة تحول "عشماوي" من ضابط لإرهابي خطير

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بالمالديف العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره بجمهورية لاتفيا في الرياض

الأمير "فيصل بن فرحان" يستقبل السفير المكسيكي لدى المملكة

فيصل بن فرحان يستقبل وزيرين من القمر المتحدة وألمانيا

الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع مسؤول مكسيكي العلاقات الثنائية بين البلدين

الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأزمة السورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:56 م

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

03:51 م

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status