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الأحد.. افتتاح معرض كاريكاتير "نص الدنيا" بشارع المعز

الخميس 05/مارس/2020 - 05:10 م
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بوابة الفجر
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ينظم مركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، معرضًا للكاريكاتير بعنوان "نص الدنيا"، يعقبه حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.

 

يشارك في المعرض 24 فنانًا وفنانة، قدموا أكثر من 55 عملًا كاريكاتيريًا، ويتناول موضوع المرأة وقضاياها، حيث سلطت لوحات الفنانين الأضواء على المشاكل التي تعاني منها مثل «زواج القاصرات، ومحاولات تهميش دورها في المجتمع»، فيما استطاع هؤلاء المبدعون بلوحاتهم الساخرة التعبير عن محاولات البعض التقليل من شأن المرأة.

 

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من البورتريهات الكاريكاتيرية للعديد من الشخصيات النسائية وهن «ماري منيب، روز اليوسف، أمينة رزق و صفية زغلول».

 

ويشرف على المعرض الفنانة مروة إبراهيم، ويستمر حتى 19 مارس.

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