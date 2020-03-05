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تعرف على عروض مهرجان "الهند على ضفاف النيل" السبت والأحد

الخميس 05/مارس/2020 - 05:00 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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تستأنف عروض مهرجان الهند على ضفاف النيل يومي السبت والأحد 7 ، 8 مارس بمسرح الجمهورية 8 مساءً.

 

حيث يتم عرض أهم عروض الرقص الهندى بوليوود يومى السبت والأحد القادمين 7 و8 مارس بمسرح الجمهورية الساعة 8 مساءً.

 

"الطريق إلى بوليوود" تصميم رقصات: جيل شويان، وهو عرض ساحر يمزج بين الألوان والمشاعر للاحتفاء بالحياة، وهي الفكرة التي تمثل جوهر السينما الهندية. وهو عبارة عن عمل مسرحي يضم مجموعة من الرقصات المتتالية يتم تأديتها على أنغام أغاني الأفلام الهندية. يقدم هذا العرض للجمهور لمحة صغيرة عن صناعة السينما الهندية التي تعد واحدة من أنجح أنشطة الأعمال الترفيهية في العالم.

 

من الرقصات الشعبية الهندية مثل البهانجرا والنداندياإلى الإيقاعات الغربية في رقصة السالسا والهيب هوب ومن العالم الكلاسيكي في رقصة الكاتاك وتقنيات الفنون القتالية في رقصة التشاو إلى الحركات الأكثر جرأة في ملاهي الرقص والرقص الشرقي، يتضمن استعراض "الطريق إلى بوليوود" مجموعة واسعة من أساليب الرقص والمزج الموسيقي والسرد.

 

"بحثاً عن الحب" فرقة رقص أستها ديكسيت تشتهر بعروضها المدهشة التي تجسد الأعمال الخالدة لشعراء الصوفية وموضوعات العشق. وكمصممة رقصات، جابت أستها ديكسيت مع فرقتها الراقصة جميع أنحاء العالم حيث قدمت عروضها في محافل ثقافية شهيرة. وقد تدربت على يد كل من الفنان مالتي شيام والفنانةهاريشجانجاني.

 

 

فرقة أستها ديكسيت هي فرقة متخصصة في أداء رقصة الكاتاك الكلاسيكية بصورة عصرية جديدة. قامت الفرقة بأداء عروضها في أكبر المهرجانات حول العالم حيث قدمت عروضها في مسقط والكويت ومركز بكين القومي لفنون الأداء وقاعة فورم دي بيروت في لبنان. وفي الهند، قدمت الفرقة عروضها في مهرجان "جهان إي خسرو" في بوبال وعدداً من الأماكن الأخرى.

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