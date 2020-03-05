مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة









حسم اللاعب الدولي البرازيلي نيمار مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه بشأن العودة لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:" النجم الدولي البرازيلي️ نيمار لا يزال يريد العودة إلى ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وفقا لحاشيته، وادارة البارسا وضعت اسم اللاعب بالفعل على الطاولة لتعزيزات الموسم المقبل".





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارثوميو يعتبر ان عودة النجم الدولي البرازيلي نيمار ستكون علاج مثالي لإزمة النادي، بحيث يرضي غرفة الملابس وخاصة النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وارضاء الجماهير بإعادة لم شمل الثلاثي الهجومي نيمار و ميسي و سواريز".





واختتمت الصحيفة تقريرها:" إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سوف تضطر لفتح الباب امام النجم الدولي البرازيلي نيمار للخروج في الصيف المقبل، من اجل ان يحتفظ باللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي، لأنه من الصعب على النادي الباريسي الاحتفاظ باللاعبين الاثنين في فريق واحد، واكبر دليل على ذلك اخفاق الباريسيين في تجديد عقد البرازيلي والفرنسي حيث ينتهي العقدين في عام 2022".



