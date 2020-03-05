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بانه تُطلق أغنيتها الجديدة "عكس الشي" (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 04:47 م
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بانه
بانه
أحمد رمضان متولي
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أطلقت الفنّانة بانه أغنيتها المُنفردة الجديدة "عكس الشي" بالتعاون مع شركة "Universal Music MENA" وهي أغنية عربيّة شرقيّة مع لمسة من الموسيقى الغربيّة.

 

عن هذه الأغنية قالت بانه: " يُمكنك أن تناقض نفسك، فيأتي ما تقوله "عكس الشي" الذي سبق وقلته، لكنّك لا تستطيع أن تمحي ما قمت به وأن تعود بالوقت إلى الوراء". لذا، تتناول أغنية "عكس الشي" مواضيع الخيانة والغشّ وعدم الوفي بالوعود. ورسالة الأغنية الأساسيّة هي أنّ الأفعال لا الأقوال هي دليل المشاعر الصادقة.

 

من جهتها، حرصت بانه من خلال هذه الأغنية على أن تبقى صادقة مع نفسها وتحافظ على هويّتها، كما أرادت أن تعكس حالة يمرّ بها الكثيرون.

 

أغنية "عكس الشي" من كلمات الشاعر بيار حايك وألحان يحيى الحسن وتوزيع عُمر صبّاغ. وتمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في إستوديو خاصّ في إسطنبول تحت إخراج Rifat Can  Cihangir وجاء العمل المُصوّر واقعيّاً وبعيداً عن التكلّف والمؤثّرات الخاصّة.

على صعيد آخر، تُحضّر بانه لعمل جديد وموضوع مُختلف تطرحه من خلال عمل جديد متوقّع صدوره في فترة عيد الفطر السعيد.

 

يُذكر أنّ الأغنية مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الفيديو فعلى قناة بانه الخاصّة على تطبيقVevo .

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