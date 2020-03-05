أبطال مسلسل "الأخ الكبير" يحتفلون بالحلقة الأخيرة (صور)

احتفل أبطال مسلسل "الأخ الكبير" بالحلقة الأخيرة داخل أحد كافيهات التجمع الخامس وذلك بحضور الفنان محمد رجب والفنانة راندا البحيري والفنانة ايتن عامر وإيهاب فهمي والمخرج إسماعيل فاروق والمؤلف أحمد عبدالفتاح وبعض ضيوف المكان.

يذكر أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وأثار جدلا كبير بين رواد السوشيال ميديا في حلقات المسلسل عن مقتل صفية وأثيرت تساؤلات كثيرة حتي نهاية عرض المسلسل.

من ناحية أخري لاقت الفنانة راندا البحيري استحسان الجمهور حيث أنها تألقت في دورها مع أبطال العمل وأشاد الجميع بأدائها ناهيك ردود الفعل التي تلاقها أبطال العمل علي السوشيال ميديا.