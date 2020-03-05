Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 3 - 2020

الخميس 05/مارس/2020 - 04:39 م
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس 5 - 3 - 2020، وياتي على رأسها مباراة الحزم ضد الاتحاد في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "ربع النهائي"

سانت اتيان ضد رين، تقام المباراة في تمام 9:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ19"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش ضد إنبي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ21"

الحزم ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 5:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الشباب ضد العدالة، تقام المباراة في تمام 7:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ18"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإماراتي بمواجهة العين ضد الفجيرة، في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات اليوم رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ ساعة و نصف

مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعتين

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد

منذ ساعة و 14 دقيقة

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

02:55 م

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status