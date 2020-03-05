مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 3 - 2020

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس 5 - 3 - 2020، وياتي على رأسها مباراة الحزم ضد الاتحاد في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم " الفجر الرياضي " مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"





ديربي كاونتي ضد مانشستر يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "ربع النهائي"





سانت اتيان ضد رين، تقام المباراة في تمام 9:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:55 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ19"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش ضد إنبي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ21"





الحزم ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 5:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.





الشباب ضد العدالة، تقام المباراة في تمام 7:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ18"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإماراتي بمواجهة العين ضد الفجيرة، في تمام 3:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.







