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رباب الشريف تقدم حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية غدًا

الخميس 05/مارس/2020 - 04:37 م
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رباب الشريف
رباب الشريف
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تقدم الإعلامية رباب الشريف، علي الهواء مباشرة حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية من خلال قناة نايل سينما الناقل الرسمي للمهرجان والذي تبدأ فعالياته من يوم ٦ مارس بحفل الافتتاح المقام في معبد الأقصر وتنتهي في ١٢ مارس.

 

وقامت الإعلامية رباب الشريف بتغطية كل فعاليات المهرجان في الدورة السابقة.

 

كما تقدم ستوديو تحليلي علي الهواء مباشرة من الأقصر لمتابعه نجوم و فعاليات المهرجان.

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