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تشكيل هيئة مكتب شعبة المستوردين بتجارية الجيزة

الخميس 05/مارس/2020 - 04:33 م
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شعبة المستوردين والمصدرين
شعبة المستوردين والمصدرين
أحمد الشيخ
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أسفرت جلسة إجراءات تشكيل هيئة مكتب شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، عن فوز أحمد الخولي سكرتير عام الغرفة بالتزكية بمنصب رئيس مجلس إدارة الشعبة خلال الفترة من ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال جلسة الإجراءات التي ترأسها محمد إمبابي نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، بحضور عادل رزين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالغرفة، والتي شهدت حضوراً كبيراً من الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير.

وفاز الدكتور محمود باجنيد بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشعبة، فيما فاز المهندس رؤوف حمزة بمنصب النائب الثاني لرئيس الشعبة، وفاز محمد عمر الدماطي بمنصب سكرتير عام الشعبة.

وقال محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وضع على رأس أولوياته تفعيل الشعب التجارية النوعية المنتسبة للغرفة التجارية بما يحقق الإطلاع المستمر على المشكلات التى تواجه منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات والعمل على حلها من خلال مجلس إدارة الغرفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقال أحمد الخولي  رئيس شعبة المستوردين والمصدرين، إن مهمة مجلس إدارة الشعبة هو العمل على حل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري وتحديداً المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين وذلك بالتواصل مع الوزارات المعنية والموانىء المختلفة، مشيراً إلى أن غرفة الجيزة تضم ٢٥٠ ألف سجلاً تجارياً ومهمة مجلس  إدارة الغرفة العمل على إزالة العقبات التي تواجه أصحاب تلك السجلات وذلك من خلال الشعب النوعية التي تضم منتسبي الغرفة فى مختلف القطاعات.

وضم تشكيل عضوية مجلس إدارة الشعبة كل من أحمد عتابي، سلوى لطفي، محمد حسين عزوز، جيهان فاروق، عادل وافي، ناظم صليب، بدوي صالح، أشرف ميدوب، عمر الخطاب، شريف عبد المنعم، أمين الشويخ، هاني عبد التواب، وليد عبد المنعم، وإبتسام برهام.
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الكلمات المفتاحية

شعبة المصدرين شعبة المستوردين الوكلاء التجاريين

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