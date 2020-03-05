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"فتريّة" التونسي ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الخميس 05/مارس/2020 - 04:34 م
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فتريّة التونسي
"فتريّة" التونسي
أحمد رمضان متولي
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ينافس الفيلم التونسي فتريّة للمخرج وليد الطايع في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بـمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والذي تستمر فعاليات دورته التاسعة من 6 وحتى 12 مارس، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من أيام قرطاج السينمائية.

 

ويُعرض فتريّة يوم الاثنين 9 مارس الساعة 2 ظهراً في قاعة المؤتمرات، والثلاثاء 10 مارس الساعة 8 مساءً في مكتبة مصر العامة.

 

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

 

تبدأ أحداث الفيلم أثناء فعاليات القمة العربية بتونس عام 2004، بينما تتقاطع حيوات 4 أشخاص لم يتقابلوا على أرض الواقع، هم حمادي الكهربائي الذي يهيم بنزيهة الخمسينية، وصالحة التي تناقض قوانين الحياة سعياُ لكسب رزقها، ونادية التي تقف في وجه الفساد بالرقص، وعمّار الذي أعيته البيروقراطية أكثر من الأمراض.

 

فيلم فتريّة من تأليف وإخراج وليد الطايع، ويشارك في بطولته كل من ريم الحمروني، عيسى حراث، جمال المداني، صباح بوزويتة ونادية سايجي، وإنتاج مشترك بين مات برودكشنز وسيني تيلي فيلمزبالاشتراك مع صندوق دعم السينما العالمية،المعهد الوطني للسينما والصور المتحركة والمعهد الفرنسيوبدعم من المركز الوطني للسينما والصورة بوزارة الثقافة التونسية، وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.

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