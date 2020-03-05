Advertisements
Advertisements
Advertisements

تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

الخميس 05/مارس/2020 - 04:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت فرنسا، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا مما يرفع مجمل عدد الوفيات بالفيروس إلى 6.

وكانت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد لسائح صيني يبلغ من العمر 80 عاماً في 14 فبراير الماضي، أما الحالة الـ2، فكان مدرس ثانوي من مقاطعة (كريبي-أو فالوا) بإقليم (واز)، يبلغ من العمر 60 عاماً، وتوفي 26 فبراير الماضي، في مستشفى بيتييه- سلابيتيرييه بباريس.

وأصبحت فرنسا، التي شهدت 130 حالة إصابة بالمرض على الأقل منذ نهاية يناير، واحدا من المراكز الرئيسية للفيروس الجديد في أوروبا، إلى جانب إيطاليا وألمانيا. 

وفي مواجهة هذا الموقف، تتزايد الإجراءات لمحاولة الحد من انتشار المرض، وأغلقت المدارس الفرنسية في المناطق التي ظهرت فيها الحالات، وتم تعليق رحلات المدارس، وإلغاء التجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص في الأماكن.


وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس حول العالم ليصيب العشرات في أكثر من 24 دولة.

وأوضحت المنظّمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنّها أشارت إلى أنّها لا توصي بأيّ قيود على السفر، خاصة الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل على إعادة النظر في الأمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة كورونا فرنسا فيروس كورونا فرنسا حالتي الصحة

أخبار تهمك

مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ ساعة و نصف

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ ساعة و 15 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

الصين تعلن إغلاق 8 مدن مع تسارع انتشار فيروس كورونا

بسبب فيرس كورونا.. سنغافورة توقف إصدار تأشيرات لسائحي الصين

ارتفاع عدد ضحايا الفيروس كورونا في الصين لـ259 حالة

منظمة الصحة العالمية توجه تحذير هام حول أخر التطورات لفيروس كورونا

كورونا يضرب أوروبا وأمريكا.. (تفاصيل كاملة)

19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

02:55 م

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status