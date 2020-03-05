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مستشار أمين عام الجامعة العربية يدعو لاستغلال مواردنا العربية الطبيعية

الخميس 05/مارس/2020 - 04:28 م
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مستشار أمين عام الجامعة العربية
مستشار أمين عام الجامعة العربية
الفجر
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قال مستشار أمين عام الجامعة العربية للشئون العسكرية اللواء محمود خليفة، اليوم الخميس، خلال كلمته بمنتدى داكار 2020، لدور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الاسلامي: إننا "نحتاح في هذه المرحلة الغارقة إلى تجميع كافة الجهود والإمكانيات السياسية والاقتصادية من خلال التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني الجادة، والعملية في عملية التنمية المجتمعية بعيدًا عن الشكليات بل تنفيذ برامج تنموية فعلية ملموسة للاستفادة من منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي".

وأكد اللواء محمود خليفة، على ضرورة استمرار التعاون مع الجهات والكيانات الدولية التي تساند بلادنا في الاستقرار والأمن والسلام في إطار من التعامل بمصداقية وشفافية.

كما أكد على الاستغلال الأمثل لثرواتنا ومواردنا الطبيعية لتحقيق الرفاهية والإزدهار ومعدلات التنمية الشاملة المستدامة والنهوض، حتى لا تكون تلك الثروات محط أطماع وأنظار التدخلات الخارجية.

وشدد على احترام الجميع والتعاون مع الجميع في إطار الشفافية والمصداقية والتوازن في المعاملات، ووضوح الأهداف لتحقيق المصالح المشتركة.

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الكلمات المفتاحية

مستشار الجامعة العربية

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