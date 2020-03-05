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تدشين فرع جديد لسفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بالعريش

الخميس 05/مارس/2020 - 04:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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كشفت مكتبة الإسكندرية، في بيان لها اليوم الخميس، عن تدشين فرعًا جديدًا لسفارات المعرفة التابعة لها بجامعة العريش، وقالت المكتبة، إن هذه الخطوة جاءت لتمكن الطلاب والباحثين من التواصل مع المصادر والفعاليات التي تقام بالمكتبة عبر شبكة الإنترنت، حيث تم العمل الفعلي، من خلال استقبال الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمهتمين بالشأن العلمي والثقافي من أهالي محافظة شمال سيناء وزوارها.

وتمثل السفارة الفرع الحادي والعشرون من فروع مكتبة الإسكندرية المنتشرة بالجامعات المصرية من الإسكندرية وحتى أسوان مرورًا بمحافظات البحيرة ومحافظات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى الصعيد.

من جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إن افتتاح سفارة المعرفة بجامعة العريش له أهمية خاصة ودلالة واضحة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية سيناء على مختلف الأصعدة ولاسيما الصعيد الثقافي والعلمي والمعرفي.
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