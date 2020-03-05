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"الصحة" تعلن شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بكورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 04:00 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، عن شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا المستجد، التي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين؛ حيث تم استكمال جميع الإجراءات والفحوصات الطبية وتتمتع حالياً بصحة جيدة وقد خرجت من الحجر الصحي.

كما أكدت الوزارة على متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.

ويذكر أن الصحة السعودية، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا"، لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده بإيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أُعلن عنها سابقًا.

وكانت المملكة، قد سجلت يوم الإثنين الماضي، أول إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المملكة الصحة السعودية

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