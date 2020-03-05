رئيس حي العجمي: توسعة ميدان الكيلو 21 سيقضي على الأزمة المرورية



وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفي إطار أعمال تطوير وتوسعة الطرق والميادين.



وقال السيد موسي، رئيس حي العجمي، إن أعمال التطوير والتوسعات تتم بداية من ميدان الكيلو 21 قبلي وبحري الطريق وحتى أول دوران أمام مدخل شارع أبو بكر الصديق في اتجاه طريق الوصلة.



وأضاف رئيس الحي، حيث سيتم استقطاع أجزاء من الأرصفة وضمها إلى الطريق وتحجيم الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية، وسوف تؤدي تلك التوسعات إلى إحداث سيولة مرورية والقضاء على التكدس المروري.



تابع السيد موسى، رئيس حي العجمي بالإسكندرية، برفقة سكرتير عام الحي والتنفيذيين، أعمال توسعة وصلة الذراع البحري وميدان الكيلو 21 غرب.