Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص.. حسام عاشور خارج اهتمامات الزمالك

الخميس 05/مارس/2020 - 04:17 م
Advertisements
حسام عاشور
حسام عاشور
هاني عصام
Advertisements
تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة الاتصالات مع حسام عاشور لاعب فريق الأهلي للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل.

ولم يجدد حسام عاشور تعاقده مع الأهلي حتى الآن وسط غموض الرؤية بشكل كبير.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لم تفتح خط مفاوضات مع اللاعب من الأساس والأمر مغلق بالنسبة لهم لعدة أسباب وعلى رأسها كبر سن اللاعب وصعوبة الاعتماد عليه لفترة طويلة.

ويرى مسئولو الأبيض أن الأولوية لديهم بالنسبة لطارق حامد لاعب الوسط والذي تم الاتفاق على تمديد تعاقده وبقائه مع الفريق لأطول فترة بما يعني عدم الحاجة لوجود حسام عاشور.

ويضم الزمالك بين صفوفه في وسط الملعب كل من طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة حسام عاشور الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ أقل من ساعتين

شرط الزمالك لرحيل نجمه الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد

منذ 42 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

03:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status