خاص.. حسام عاشور خارج اهتمامات الزمالك

تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة الاتصالات مع حسام عاشور لاعب فريق الأهلي للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل.



ولم يجدد حسام عاشور تعاقده مع الأهلي حتى الآن وسط غموض الرؤية بشكل كبير.



وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لم تفتح خط مفاوضات مع اللاعب من الأساس والأمر مغلق بالنسبة لهم لعدة أسباب وعلى رأسها كبر سن اللاعب وصعوبة الاعتماد عليه لفترة طويلة.



ويرى مسئولو الأبيض أن الأولوية لديهم بالنسبة لطارق حامد لاعب الوسط والذي تم الاتفاق على تمديد تعاقده وبقائه مع الفريق لأطول فترة بما يعني عدم الحاجة لوجود حسام عاشور.



ويضم الزمالك بين صفوفه في وسط الملعب كل من طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز.