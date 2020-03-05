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السبت.. علي ربيع ضيف عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

الخميس 05/مارس/2020 - 04:14 م
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علي ربيع
علي ربيع
الفجر الفني
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يحل الفنان علي ربيع، في حلقة خاصة مع الإعلامي عمرو الليثي ضيفا ببرنامج "واحد من الناس"، وذلك السبت المقبل على قناة "النهار".

 

ويتحدي علي ربيع خلال اللقاء الليثي في لعبة النيشان، ويصطاد السمك في الاستديو، ويجيب علي أصعب الأسئلة، ويتحدث عن علاقته بمحمد صلاح وسيلفستر ستالوني، وحكايته مع كرة القدم والراب والرقص.

 

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على "النهار".

 

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