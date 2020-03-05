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الحمام يختتم استعدادته للرجاء بالتعادل مع الإتحاد السكندري

الخميس 05/مارس/2020 - 04:15 م
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مظاليم
مظاليم
احمد تيتو
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اختتم فريق الحمام بقيادة سعد سمير المدير الفني استعداداته لإستئناف مباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني الأربعاء أمام الرجاء بعد أن قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري بالقسم الثاني تأجيل المباراة في الجولة السابعة عشر لتقام الأربعاء 11 مارس بدلا من الثلاثاء 10 مارس علي ملعب نادي الأوليمبي.

وخاض الحمام مباراتين ودييتين الأولي أمام سموحة، وخسرها، بهدف نظيف لناصر ماهر، وتعادل في ثاني المباريات أمام الإتحاد السكندري بهدف لكل منهما أحرز الهدف لفريق الحمام محمود أبو جودة .

أطمئن فيها سمير سعد مدرب الحمام، علي الحالة الفنية والبدنية للفريق قبل خوض مباريات دوري القسم الثاني بعد توقف لمدة أسبوعين.

يذكر أن نادي الحمام المطروحي في المركز التاسع برصيد 17 نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

وخلال مشوارة نجح الحمام في إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 20هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.
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