محافظ الفيوم: إنشاء أول وحدة للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030





وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد زكريا استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي، ووكلاء الوزارة رؤساء المراكز والمدن والقطاعات، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي، ونواب البرلمان، وممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.



تناولت ورشة العمل الختامية عرض أهداف التنمية المستدامة ومحاورها والفئات والقطاعات المستهدفة، كما تضمنت حوارًا نقاشيًا بين محافظ الفيوم ونائبه ورئيس وحدة التنمية من جانب والحضور من جانب آخر حول العديد من القضايا الحياتية التى تهم المواطن الفيومي، مثل تمكين المرأة وحماية الطفل والنظافة والاستثمار وتعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة والسياحة، كما تضمنت محاضرة عن الحوكمة وأهدافها ومحاورها وآلياتها.



ألقى محافظ الفيوم كلمة خلال الورشة الختامية، رحب فيها بوفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والحضور، مشيدًا بدور الوزارة في تبنى القضايا الهامة التى تتصل بالمواطن بشكل مباشر، والعمل على توفير البيئة المناسبة له، وتيسير الخدمات ورفع مستوى الآداء بمختلف القطاعات المستهدفة ببرامج التنمية، معربًا عن تقديره لاختيار الفيوم لتنفيذ رؤية مصر 2030 المحدثة لتوطين التنمية المستدامة بها، مشيرًا إلى أهمية الدعم الفني وبناء القدرات والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات، والعمل على تعظيم موارد المحافظة من خلال إدارة الأصول بالشكل المناسب الذى يحفظ حق الشعب.



وأوضح محافظ الفيوم بأنه سيتم إنشاء أول وحدة مركزية للتنمية المستدامة بديوان عام محافظة الفيوم، لتحقيق أهداف التنمية على أرض الواقع في المرحلة المستقبلية، من خلال برامج توعوية واضحة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة في شتى القطاعات الخدمية والتنموية، مطالبًا أعضاء الاجهزة التنفيذية بالقراءة الجيدة لرؤية مصر 2030 لتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا على حق المعرفة وتداول المعلومة والعمل من خلال الفريق الواحد والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات.



وأضاف محافظ الفيوم بأنه جاري الإعداد لإطلاق مبادرة لتدريب 300 شاب وفتاه لتعليم الحرف اليدوية ونشر هذه الحرف بمختلف قرى ونجوع المحافظة مستقبلًا.



وفي نهاية كلمته، قال محافظ الفيوم أن أهداف التنمية المستدامة ستكون واقعًا ملموسًا على أرض الواقع من خلال تنفيذ برامجها بالشكل العلمي، بما يعود بالارتقاء بمختلف القطاعات وبالنفع على المواطنين.



ومن جهتها قدمت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، شكر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظ الفيوم، على ما قدمه من رعاية ومساندة بناءة لإنجاح ورش عمل رؤية مصر على أرض محافظة الفيوم، التي تضمنت 3 ورش عمل بواقع ورشة عمل بالتعاون مع كلية الزراعة ومديرية الري، وأخرى لأعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة الفيوم، والثالثة للجهاز التنفيذي بقصر الثقافة.



وأشارت رئيسة وحدة التنمية المستدامة إلى أن القطاعات المستهدفة هى قطاعات خدمية وتنموية بالدرجة الأولى، كالتعليم والصحة والبيئة والسياحة والزراعة والري وغيرها، مضيفةً أن أجندة رؤية مصر 2030 للأهداف الأممية للتنمية، تستهدف جودة الحياة، والعدالة والاندماج، والعمل على خلق اقتصاد قوى، والحوكمة، والمكانة الريادية لمصر، والمعرفة والابتكار، والسلام والأمن، والاستدامة، لافتة إلى أن المثلث الذهبي للتنمية يتشكل من الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق منظومة التنمية بشكل متكامل.

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ختام ورش عمل رؤية مصر 2030 المحدثة، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي استمرت لمدة 5 أيام بالفيوم، وشاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بورشة العمل الافتتاحية، وأختتمت الفعاليات اليوم بورشة عمل حول رؤية مصر 2030 ودور الإدارة المحلية في توطين أهدافها الاستراتيجية والوطنية، التى عقدت بقصر ثقافة الفيوم>