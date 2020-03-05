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'الوطنية للصحافة' تتواصل مع الداخلية لتأمين انتخابات المؤسسات القومية

الخميس 05/مارس/2020 - 04:02 م
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الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قال المستشار عادل بريك رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة كانت في تواصل مستمر مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن؛ وذلك لتوفير تأمين كامل للعملية الانتخابية، التي بدأت بمؤسسة الأهرام اليوم.

وقال في تصريحات صحفية، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، راعا تطبيق المعايير الدولية لتحقيق النزاهة، وحرصا على وجود إشراف قضائي على كل اللجان في المقرات الانتخابية بالمؤسسات المختلفة.

وأضاف "بريك" أن هذه الانتخابات ستكون مثل وقدوة لكل الانتخابات التي ستجري في باقي المؤسسات الصحفية والنقابات المهنية الأخرى، مؤكدًا أن اللجنة والهيئة كانتا حريصتين على أن تكون نموذجًا يُحتذى به، متنميًا أن تكون مجالس الإدارة عونًا في المهمة التي أناط بها الدستور والقانون.

وتتابع الهيئة الوطنية للصحافة، انتخابات أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام، منذ بدء عملية الاقتراع في التاسعة صباح اليوم.

وكانت قد بدأت عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، ضمن المؤسسات الصحفية القومية، في أولى جولات الانتخابات.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة لعضوية الجمعية العمومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال.

كما يختار الصحفيون بالمؤسسة ستة لعضوية مجلس الإدارة؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قد أعلنت عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.

وتستكمل المؤسسات انتخاباتها، يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مارس، في مؤسستي دار الهلال وأخبار اليوم
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