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نشرة حوادث "الفجر": محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة

الخميس 05/مارس/2020 - 04:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطى
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شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

مفاجآت جديدة في واقعة قتل محتجز داخل قسم الجيزة
كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل محتجز داخل حجز قسم شرطة الجيزة، وللتفاصيل اضغط هنا.

"الأمومة والطفولة" يعلق على فيديو "خلاص يامستر مش هعمل كده"
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وصف بأنه عقاب مدرس لطالبة داخل درس خصوصي بأحد المنازل، جدلا واسعا بين نشطاء الفيسبوك، وللتفاصيل اضغط هنا.

إخلاء سبيل 4 متهمين بـ"طلائع حسم الإرهابية" (أسماء)
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إلغاء التدابير الاحترازية لأربعة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، وإخلاء سبيلهم في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ" طلائع حسم الإرهابية"، وللتفاصيل اضغط هنا.

مجلس الدولة يلزم "الجمارك" بدفع 19 مليون لقناة السويس
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الجمارك، بأن تدفع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 19 مليون جنيها و483 ألفا و185 جنيها و37 قرشا قيمة، مقابل الانتفاع عن المساحات المرخص فيها بميناء بورسعيد عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتى 30 يونيو 2018، وللتفاصيل اضغط هنا.

محافظ القاهرة يضع أكليل الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة
وضع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء أشرف الجندي مساعد أول الوزير مدير الأمن، إكليل من الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية بمناسبة يوم الشهيد، وللتفاصيل اضغط هنا.

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الكلمات المفتاحية

مقابر شهداء قتل محتجز داخل قسم الجيزة

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