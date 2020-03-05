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صور تذاكر مباراة الزمالك والترجي

الخميس 05/مارس/2020 - 04:03 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
هاني عصام
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أعلن نادي الترجي التونسي اليوم عن بدء بيع التذاكر الخاصة بلقاء الزمالك المقرر له غدًا الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الغد في تمام التاسعة مساءْا على ستاد رادس في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ونشر النادي التونسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور من التذاكر الخاصة بمباراة الغد المقرر إقامتها في التاسعة مساءًا.

ويأتي توزيع التذاكر وبدأ بيعها ليغلق الباب بشكل نهائي على الأنباء التي ترددت حول إقامة اللقاء بدون حضور الجماهير وتأكد تواجدهم بشكل طبيعي.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهة الذهاب.
صور تذاكر مباراة الزمالك والترجي
صور تذاكر مباراة الزمالك والترجي
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الكلمات المفتاحية

رياضة تذاكر الزمالك الترجي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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