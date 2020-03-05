Advertisements
Advertisements
Advertisements

حرم الرئيس السنغالي: لابد من توحيد جهودنا لدعم وحدة العالم الإسلامي ومنظماته

الخميس 05/مارس/2020 - 04:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

قالت حرم الرئيس السنغالي، في كلمتها أمام منتدى دكار ٢٠٢٠ لمنظمات المجتمع المدني ووحدة العالم الاسلامي وحماية مؤسساته، إن ٩٥٪ من السنغال مسلمين والاسلام دين امن وسلام والاهتمام بالتربية الإسلامية يسمح بتعلم مبتدئ الإسلام وأنها من خلال منظمة مجتمع مدني لحماية الأسرة والتماسك الاجتماعي حول الأسرة والسلام والغينيون وتعاليم الإسلام  وتحقيق السلام في دولنا.

 

وأضافت أنه لابد من تعليم النشأ والشباب  روح السلام والمحبة وتقديم الخدمات المجتمعية مثل المجتمع المدني ومحاربة العنف وإشراك الشباب في وضع السياسات اصبح امر لا مفر منه ولابد من توحيد جهودنا وتجاربنا في منظمات ووحدة العالم الاسلامي وكل الناشطين لابد من دعم وحدة العالم الاسلامي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وحدة العالم الاسلامي حرم الرئيس السنغالي العالم الاسلامي السنغال

أخبار تهمك

مدافع نابولي يصدم جاتوزو قبل مواجهة برشلونة

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد

منذ 39 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شرط الزمالك لرحيل نجمه الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

منذ ساعة و نصف

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

صدى – السعودية | نص كلمة "الجبير" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

شيخ الأزهر: المواثيق العالمية تصبح حبرا على ورق حين يتعلق الأمر بالبلاد النامية

رئيس مجلس الأمة الجزائري: سنواصل جهودنا المشجعة للحوار بين الاطراف الليبية

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لخيارات الشعب السوداني

قبل خوضها نهائي الكان.. 10معلومات عن دولة السنغال

في يومه العالمي.. مصر تنشر السلام بالمنطقة وقطر تزرع الفتن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

قرار نهائي.. برشلونة يحسم مستقبل كوتينهو

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

03:32 م

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

جنوب أفريقيا تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

03:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status