هشام يونس: مجالس إدارات الصحف القومية 'فاقدة للشرعية'.. والقانون له اتجاه 'فرعوني'

قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير بوابة الأهرام الأسبق، إن انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية جاءت متأخرة؛ فأصبحت هذه المجالس فاقدة للشرعية.





وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه على الرغم من الاعتراض الذي واجه قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، إلا أن القانون أُقر، وعُقدت الانتخابات، مؤكدًا أن عدد المعينين في العموميات ومجالس الإدارات أكبر من المنتخبين، على الرغم من أن المنتخبون هم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة المؤسسات.





وتابع: "كان لدينا رغبة في أن يكون عدد المنتخبين أكبر، ونأمل في تغيير جزء من الأوضاع، لن يؤدي إلى انفراجة، ولكن تغيير ولو جزء بسيط، وقمة العبث أن يكون رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا للجمعية العمومية لكل المؤسسات الصحفية القومية؛ فقام القانوت بتركيز السلطة في يد واحد فقط، وهذا اتجاه فرعوني".









وتتزايد أعداد الصحفيين والإداريين والعمال، المشاركين بانتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة مؤسسة الأهرام، منذ صباح اليوم؛ حيث شهدت المؤسسة إقبالًا كبيرًا على عملية الاقتراع.





وتتابع الهيئة الوطنية للصحافة، انتخابات أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام، منذ بدء عملية الاقتراع في التاسعة صباح اليوم.





وكانت قد بدأت عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، ضمن المؤسسات الصحفية القومية، في أولى جولات الانتخابات.





وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة لعضوية الجمعية العمومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال.





كما يختار الصحفيون بالمؤسسة ستة لعضوية مجلس الإدارة؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.





وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قد أعلنت عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.





وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.



