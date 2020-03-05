بسبب "الشيبسي".. عاطل يقتل عامل في سوبر ماركت ببني سويف

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، من ضبط عاطل قتل عامل في سوبر ماركت بسلاح أبيض "مطواة" في مشاجرة بسبب خلاف على ثمن بعض المشتريات "عصير وشيبسي" من محل السوبر ماركت.



تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد هشام فريد مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بورود إشارة من مستشفى بني سويف الجامعي، باستقبالها عامل يدعى "علاء م.ف" 18 عاما، عامل بسوبر ماركت، مقيم قرية الكوم الأحمر دائرة المركز، إدعاء مشاجرة مع آخر، مصاب جرح طعني نافذ من الناحية اليسرى أسفل الصدر وأخر طعني شبه نافذ في الجانب الأيسر، وتوفي متأثرا بإصابته.



وتبين من التحريات الأولية بقيادة الرائد أحمد عبدالعظيم، رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، أن وراء الواقعة عاطل يدعى " مصطفى. م. ع " 22 عاما، عاطل، بسبب خلاف على ثمن بعض المشتريات "عصير وشيبسي" من السوير ماركت مكان عمل المجني عليه.



وبسؤال والد المتوفي أيد صحة التحريات، وأكد أن المتهم قام بالتعدي على ابنه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته، للخلاف على ثمن بعض المشتريات، التي قام بشرائها المتهم من ابنه بمحل عمله بالسوبر ماركت.



وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بني سويف من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4018 جنح مركز شرطة بني سويف.

