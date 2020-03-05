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اليونان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 03:56 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الخميس،21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن مجموعة من السياح القادمين من إسرائيل.

                                                     

وتتوقع وزارة الصحة اليونانية، ارتفاعا ملحوظا للإصابات في اليونان وفي العالم بأسره خلال الأسابيع القادمة.

 

وذكرت الصحة اليونانية، أن جميع المصابين كانوا ضمن مجموعة واحدة من السياح الذين زاروا إسرائيل، مضيفا أن العدد الإجمالي من المرضى في المجموعة ذاتها بلغ 23، موضحا أن الوزارة قد أعلنت سابقا عن حالتي إصابة ضمن هذه المجموعة.

 

وأشارت الصحة اليونانية، إلى أن غالبية السياح المصابين هم من سكان المدن الواقعة في شبه جزيرة بيلوبونيز (جنوب البلاد)، مضيفا أن التحقيق جار حاليا في أكثر من 400 حالة اتصال مع هؤلاء المرضى.

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فيروس كورونا اليونان

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