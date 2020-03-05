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وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء وضباط الشرطة

الخميس 05/مارس/2020 - 03:55 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على امتداد مواقع الوطن، مشددا على أن تكريم نماذج من رجال الشرطة يُعد تكريمًا للجميع.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية اليوم الخميس بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة.

حضر الاحتفال عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة. 

ووقف الحضور، في بداية الاحتفال، دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة الأبطال الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم، وضربوا المثل والقدوة في التضحية والفداء.

وسلم وزير الداخلية، عددًا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين الأوسمة والأنواط التي منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، لافتًا في هذا الصدد إلى أن هيئة الشرطة تبعث برسالة تقدير وعرفان للدولة المصرية وللقيادة الرشيدة للسيسي على كل أوجه الدعم للعمل الأمني، مؤكدًا أن الجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والاستقرار محل تقدير من الدولة وعلى كافة المستويات.

وأشاد الوزير، بحرص رجال الشرطة المصابين وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مؤكدًا أن إصابتهم تمثل وساما إضافيا في تاريخ عملهم الوظيفي وما قدموه من تضحيات في سبيل إقرار أمن البلاد يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعًا.

وأشار، إلى أن التاريخ سيسطر بأحرف من نور البطولات والتضحيات التى قام بها أبناء جهاز الشرطة في هذه المرحلة، والتي تعد امتدادًا لتاريخ طويل يحفل بالعديد من البطولات التي تؤكد وطنية جهاز الشرطة، مؤكدا على أن هيئة الشرطة تؤدي رسالة سامية في تأمين مسيرة العمل الوطني وهي دائمًا موضع تقدير من كافة شرائح المجتمع المصري العظيم وأن التضحيات تهون مهما تعاظمت ليبقى الوطن في أمن وأمان.

وأوضح الوزير، أن هذا التكريم يأتي ضمن منهجيات العمل داخل وزارة الداخلية تقديرًا لشهدائنا الأبرار ولجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، وترسيخ فلسفة التفاني وإنكار الذات في العمل، بما يُسهم في تحقيق التطلعات المنشودة، للارتقاء بمستوى الأداء في إطار سعي الوزارة الدائم لتقديم خدمات متميزة للجمهور في مختلف مجالات العمل الأمني.

ومن جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم الرئاسي، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لهذا النوع من التكريم، الذي يُعد حافزًا لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، ويزيدهم إيمانًا وإخلاصًا في عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم، مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء وضباط الشرطة
وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء وضباط الشرطة
وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء وضباط الشرطة
وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء وضباط الشرطة
وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء وضباط الشرطة
وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء وضباط الشرطة
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وزير الداخلية تكريم الشرطة اسر الشهداء

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