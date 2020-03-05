بعد فشل التعاقد معه.. برشلونة يخشى الانتقام من مهاجم ريال سوسيداد

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق ريال سوسيداد يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الكامب نو في الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إلى أن ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد من تعزيز إلى تهديد في ملعب كامب نو خلال الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب البرازيلي الناشط في سوسيداد مطلبا لإدارة البلاوجرانا لتعزيز الفريق بدلا من ديمبيلي المصاب، والآن هو تهديد كبير لفريق سيتين في كامب نو يوم السبت بالليجا.

وسجل ويليان 8 أهداف لريال سوسيداد هذا الموسم في بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.