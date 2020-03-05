الليلة.. أشهر كتاب روايات الرعب ضيوف "يسعد مساكم" على قناة اقرأ

تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة التاسعة، حلقة جديدة من برنامج "يسعد مساكم" من تقديم كلا من الإعلامي محمد محفوظ والإعلامية رباب السواح، حيث تستضيف الحلقة الكاتب الروائي، محمد عصمت، أحد أشهر كتاب روايات الرعب في مصر، للحديث عن أشهر أعماله الأدبية، ورؤيته حول مفهوم أدب الرعب، ولماذا اختار هذا اللون الأدبي بالتحديد.

كما تستضيف الحلقة كلا من أنس عادل وآلاء صالح، أصحاب مبادرة "لون حياتك" للحديث عن كيفية التخطيط للمستقبل، وأهمية أن يستفيد الإنسان من كل دقيقة في حياته.

من ناحية أخرى يستعرض البرنامج في فقرة خاصة، كيفية المحافظة على النفس، وأهم إجراءات السلامة والوقاية من الأمراض.