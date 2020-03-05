وفد إنجليزي يزور مستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيارة وفد من المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية وهو الجهة العليا في بريطانيا لاعتماد بروتوكلات العلاج، وأدلة العمل والممارسة الإكلينيكية (NICE) وقاموا بجولة تفقدية لآكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وزيارة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.





وجاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، بالتنسيق مع الجانب الإنجليزي والاتفاق على سبل التعاون المشترك لتحديث برتوكولات العلاج والمعايير الإكلينيكية للممارسة الطبية المتميزة.





وتضمن وفد المعهد القومي البريطاني، البروفيسور كريستين كارسون، مديرة مركز الأدلة الإكلينيكية بالمعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية، والبروفيسور نيكول تاسكي، المدير المساعد للأبحاث بالمعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية.





وكان في استقبال الوفد البريطاني الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وتم عقد اجتماع في أكاديمية الأميرة فاطمة، بحضور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد فوزي، مساعد الوزير لتعليم الطب المهني، وعدد من مستشاري وزير الصحة.





ويأتي ذلك للاتفاق أيضًا على عدد من البرامج التدريبية في سياق التعاون مع المعهد البريطاني لمواكبة التطور في بروتوكولات العلاج وأدلة العمل الإكلينيكية وفقا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إرسال عدد من الأطباء لكي يتم تدريبهم بالمعهد القومي البريطاني على كيفية إنشاء وتحديث بروتوكولات العلاج.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه عقب الاجتماع توجه وفد المعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية إلى محافظة بورسعيد؛ لتفقد آخر تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع، وقد تناقش الوفد البريطاني مع عدد من أطباء مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

وأشاد الوفد بالمستوى الذي وصل اليه أطباء مستشفيات التأمين الصحي الشامل، وهو الأمر الذي يأتي انعكاسا لدورات التدريب الخارجية والداخلية المختلفة، والتأهيل الذي حصل لهم لضمان العمل بأعلى المعايير الصحية.

والجدير بالذكر وزيرة الصحة والسكان قد وجهت بالتنسيق مع المعهد القومي البريطاني، وذلك لعقد عدد من بروتوكلات التعاون في المجالات الخاصة لاعتماد بروتوكلات العلاج وفقا للمعايير الإكلينيكية والتدريب المستمر.

وهنأ وفد المعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية الشعب المصري بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبما تم انجازه من تقدم في مستوى الخدمات الطبية وطبيعتها ومستواها الاحترافي خلال فترة وجيزة.





وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد، عن سعادته بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل لاستكمال طريق النجاح الذي بدأه المصريين منذ يوليو 2019، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.





وثمن دعم القيادة السياسية الكبير لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، ليصبح تجربة صحية رائدة ومتميزة في المنطقة والعالم.