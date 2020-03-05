الأنبا رافائيل يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا

قال الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، إن فيروس كورونا ينتقل عن طريق التنفس والعطس والتجمعات المزدحمة، مضيفًا: "يجب علينا أن نفعل نتخذ الاحتياطات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامات وغسل الأيادي، وشرب الماء واستخدام عصائر الليمون بكثرة، لأن كلها احتياطات طبية فقط".



وأوضح «رافائيل»، أن العدوى لا تنتقل عن طريق الأكل والشرب، لأن المأكولات تجلب الفيروسات للجهاز الهضمي فقط، وليس للجهاز التنفسي.



وشدد، على ضرورة تقدم المصلين للتناول من الأسرار المقدسة بهيبة بدون خوف أو توتر، مؤكدًا أن الكاهن في نهاية صلاة كل قداس يقوم بغسل الأواني ويقوم بشرب الماء التي غُسلت بها، مضيفًا:"إذا كان يوجد هُناك عدوى في الكنائس لكان الكاهن أُصيب بالعدوى، لأنه هو الأكثر للعُرضة بمرض الفيروس"، قائلًا: "نشكر الله كلنا وليس هناك أي ظهور للعدوى.. فعلى كل الناس تتقدم للسر بهيبة وليس بفحص علمي".