عمر كمال مطرب "بنت الجيران" يغني لـ محمد فؤاد على التلفزيون اللبناني (صور)

استضاف الإعلامي اللبناني هشام حداد، المطرب عمر كمال فى البرنامج الشهير "لهون وبس"، على قناة lbc اللبنانية.

ودار الحوار حول الأغنية الشهيرة "بنت الجيران"، وغنى كمال عدة أغاني منها أغنية "الحب الحقيقي" للنجم محمد فؤاد على تصفيق الحضور.

وتحدث كمال عن أخر أعماله وهي أغنية جديدة بعنوان "عود البطل" بصحبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.