شرط الزمالك لرحيل نجمه الصيف المقبل

نجح محمود علاء مدافع نادى الزمالك، في إقناع مسئولو القلعة البيضاء، بالسماح له بالرحيل نهاية الموسم الحالي عن ميت عقبة.





وحصل اللاعب على وعد من إدارة النادى بالموافقة على رحيله فى نهاية الموسم، بشرط وصول عرض قوى يليق بإمكانياته وبنادى الزمالك.





وكان محمود علاء، أكد اهتمام من جانب أحد الأندية الخليجية الكبرى بالحصول على خدماته فى نهاية الموسم.





ويسعى علاء للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء لخوض التجربة، فى الوقت الذى طالبت إدارة الزمالك اللاعب بالتركيز مع الفريق لحصد دورى أبطال إفريقيا، وتأجيل مناقشة العرض لنهاية الموسم، لتجنب تشتت تركيزه.