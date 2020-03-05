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نشاط الرئيس.. قراران جمهوريان ودعم كوريا الجنوبية في مواجهة "كورونا"

الخميس 05/مارس/2020 - 02:49 م
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد هيكل
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اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نشاطه الاسبوعي، باتخاذ عدة قرارات جمهورية جديدة، أبرزها الموافقة على تعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر، نرصدهم جميعا خلال السطور القادمة.

 

الموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وأوزبكستان

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقّع في طشقند بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

 

ووافق مجلس النواب على القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسته التي عقدها بتاريخ 11 مارس 2019.

 

السيسي يوافق على تعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

ووفقا للبيان الصادر من الأزهر الشريف، فقد ضم القرار كلًا من: الدكتور السعيد السيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسني إبراهيم سليم، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

 

مصر تضامن مع كوريا الجنوبية في مواجهة كورونا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، الذي أعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، والتقدير الكبير الذي يكنه شعب كوريا الجنوبية لمصر ولحضارتها العريقة.

 

وأعلنت رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الكوري أعرب، خلال الاتصال، تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحركة تنمية شاملة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين.

 

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تضامن مصر مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق في مواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدًا الثقة في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين، لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد.

 

كما تم التوافق خلال الاتصال على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية جاذبة في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك امتدادًا لمسيرة العلاقات الثنائية المتميزة التي ستتم هذا العام ٢٥ سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية.

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الكلمات المفتاحية

كورونا قرار جمهوري تضامن مصر الرئيس عبد الفتناح السيسي

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