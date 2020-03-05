حسام حبيب يفاجئ الجمهور بتصرف عفوي على يد شيرين.. والأخيرة: "بيدلعني" (فيديو)

صرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، بأنها ترفض قطع الأرزاق، وعلّقت على قرار منع أغاني المهرجانات بالقول: يجب أن نرتقي بكلمات أغانينا وفننا، وأنا مع الرقابة على الأعمال الفنية.

وأعلنت شيرين خلال لقاء مصور مع شاشة "أغاني اغاني" مع الإعلامي المتميز فراس حليمة، عن تحضيرها لألبوم جديد، حيث انتهت من تسجيله وسوف تقدمه في قالب مختلف وجديد وضمن فكرة مبتكرة تكتمت عن تفاصيلها.

شيرين علقت على موضوع حملها فاعتبرت أن الإرادة لله.. وتابعت: طبعا انا متحمسة للأمر جدا لكن اتكالي على رب العالمين ولن أعانده وفور معرفتي بالأمر سوف أعلنه لجمهوري.

زوج شيرين الفنان حسام حبيب قال بانه حاول وضع شيرين في قالب بعيد عن العفوية لكنه اكتشف أن جمهورها يفضلها بعفويتها وعلى طبيعتها، ويعتبر هذا الامر من تكوين شخصيتها.

حسام قال بأنه لم يشارك في البوم شيرين الجديد لانه لم يجد الفكرة المناسبة، ووصف الالبوم بالرائع، كما صرح بانه يعمل في الوقت الحالي على تحضيرات اعماله الخاصة الجديدة.

خلال اللقاء شيرين قبّلت حسام وقالت بان اهتمامها بأعماله الفنية لا يقل عن اهتمامها بثيابه وشراباته.

وظهرا بقمة الرومانسية والحب والانسجام خلال اللقاء، فقالت للزميل فراس حليمة بأن دلع حسام لها هو سبب راحتها النفسية وسعادتها، ولولاه لكانت كئيبة ومتعبة، وظهر هذا في الفيديو بعدما قام بتقبيل يدها، كما جمهورها بعدم ازعاج زوجها بالأسئلة عن حساباتها الشخصية وعن أخبارها.

حسام قال بان شيرين ليست زوجته وحسب بل هي حبيبته وأمه وأخته وصديقته.