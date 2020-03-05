رسميا.. أرسنال يعلن إصابة نجمه بكسر في الكاحل

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي منذ قليل، بشكل رسمي إصابة نجمه لوكاس توريرا بكسر في الكاحل.

وأصيب توريرا في مباراة أرسنال وبورتسموث التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور الخامس بمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

وذكر الجانرز في بيان رسمي اليوم: " أصيب لاعبنا لوكاس توريرا بكسر في الكاحل".

ولم يكشف البيان مدة غياب توريرا عن أرسنال في الفترة القادمة، واكتفى بتشخيص الإصابة.