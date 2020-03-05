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عاجل.. وزير التعليم: تدريس لغة الإشارة في جميع المدارس

الخميس 05/مارس/2020 - 02:43 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، إن الوزارة قررت تدريس مادة لغة الإشارة في المدارس المصرية لجميع الطلاب الأصحاء.


وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي له: أن هذا القرار يأتي في إطار التطوير لمنظومة مدارس التربية الفكرية ومساعدة الطلاب على فهم بعضهم البعض.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، قدج قال: إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لدعم طلاب ذوي القدرات الخاصة، مضيفًا أن هذه الإجراءات شملت تدريب معلمي مدارس الاحتياجات الخاصة ومعلمي المدارس الدامجة وإقامة العديد من البطولات والمسابقات المحلية وافتتاح فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة لأول مرة في مصر.

وتابع خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة أنشأت مركز ريادة لتأهيل ذوي القدرات الخاصة والذي يعد المركز الأول على مستوى الوطن العربي من حيث المساحة والخدمات.

وأشار إلى أن آخر تلك الإجراءات ما تم تنفيذ في المناهج الجديدة لطلاب التربية الفكرية في إطار مناهج 2.0 وإعداد مواءمة المناهج لطلاب الصم وضعاف السمع والطلاب المكفوفين وذلك بالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية ومنظمة يونيسيف وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل في جامعة الزقازيق.

وتنظم وزارة التربية والتعليم الآن، احتفالية الانتهاء من إعداد أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل إعداد المواد التعليمية (الوزقية والرقمية) للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية في ضوء منظومة التعليم الجديدة 2.0
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم طارق شوقي تدريس لغة الإشارة المدراس الفجر

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