"سراديب 5 كيلو".. مغامرة لمحرر "الفجر" داخل هرم زوسر (فيديو)

تجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، داخل هرم زوسر المدرج، بعد افتتاحه اليوم للزيارة، بحضور رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ووزير الإسكان، وعدد من سفراء العالم.

الهرم عبارة عن 6 مصاطب تعلو بعضها البعض بارتفاع 63 مترا وأبعاد القاعدة 121 × 109 أمتار، ويوجد مدخلان للهرم المدخل الأصلي في الجانب الشمالي، ومدخل آخر في الجانب الجنوبي للهرم تم فتحه في عصر الأسرة 26.

كما تضم المجموعة الهرمية معبد جنائزي شمال الهرم ومعابد العيد الثلاثيني "الحب سد" وبهو الأعمدة والمقبرة الجنوبية بالإضافة إلى بيتي الشمال والجنوب.

وتتفرع داخل الهرم مجموعة من السراديب تشكل متاهة حقيقية، تحتاج إلى دليل كي يقود السائحين خلالها، لذلك فالهرم من المدخل الشمالي حيث السراديب الأطول لا يتم دخوله إلا بصحبة خبراء بالهرم، أما المدخل الجنوبي فالسرداب قصير ومباشر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن سراديب هرم زوسر قد تبلغ 5 كيلومترات، وقال البعض إنها قد تصل لأقل من ذلك أو أكثر وأكد أن الهرم لم يفصح عن كل خباياه بعد.