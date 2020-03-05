Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كورونا.. اليابان تفرض حجرًا على كل القادمين من الصين وكوريا الجنوبية

الخميس 05/مارس/2020 - 02:39 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

فرضت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، حجرًا على كل الركاب القادمين من الصين، وكوريا الجنوبية.

                                               

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي، أن الحكومة اليابانية كثفت تدابيرها لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

 

وفي اجتماع حكومي حول فيروس كورونا، قال شينزو آبي: "سنعزز الحجر عند نقاط الهجرة للقادمين من الدولتين"، مضيفاً "سنطلب منهم البقاء في أماكن معينة لأسبوعين والتوقف عن استخدام وسائل النقل العام"، موضحاً أن تطبيق الإجراءات سيبدأ في 9 مارس الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية اليابان القادمين من الصين الحجر الصحي

أخبار تهمك

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 7 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ أقل من ساعة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد يحذر زيدان من الخطر الأكبر

منذ ساعة و نصف

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تتخذ إجراءات وقائية للقادمين من الصين

تركي الماضي: لا يوجد أي حالة إصابة بفايروس كورونا للسعوديين في الصين

الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا القاتل.. (فيديو)

هل في مصر فيروس كورونا؟.. وزيرة الصحة ترد

اليابان تسعى لاحتواء الأثر الاقتصادي للفيروس.. وتدابير جديدة حيز التنفيذ

كيف يمكنك حماية نفسك مع انتشار فيروس "الكورونا"؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

برشلونة يتربص لريال مدريد

01:35 م

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

01:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status