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اليونان تمنع 35000 مهاجر وتخطط لترحيل الوافدين بعد 1 مارس

الخميس 05/مارس/2020 - 02:18 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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منعت اليونان ما يقرب من 35 ألف مهاجر كانوا يحاولون العبور إلى أراضيها بطريقة غير شرعية منذ أن فتحت تركيا حدودها منذ حوالي أسبوع، بينما تستعد لترحيل مئات آخرين ممن نجحوا في ذلك، وفقًا لما أعلنته مصادر حكومية، اليوم الخميس.

وقالت مصادر الحكومة اليونانية: "رفض حرس الحدود اليوناني ما يقرب من 7000 محاولة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، ليصل العدد الإجمالي منذ 29 فبراير إلى 34778 وعدد من تم اعتقالهم إلى 244"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراتشي، في وقت متأخر يوم الأربعاء، إن المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بشكل غير قانوني بعد الأول من مارس سيتم نقلهم إلى مدينة سيريس الشمالية وسيتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأضاف لوكالة أنباء أثينا: "هدفنا هو إعادتهم إلى بلادهم".

قام الآلاف من المهاجرين بالتوجه إلى اليونان منذ أن أعلنت أنقرة في 28 فبراير أنها ستسمح للمهاجرين بعبور حدودها إلى أوروبا، متخليًة عن الالتزام باحتجازهم على أراضيها بموجب اتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي.

اتهمت أنقرة القوات اليونانية بإطلاق النار على أربعة مهاجرين. وهي تهمة رفضتها أثينا، والتي تقول، إن القوات التركية تساعد المهاجرين على عبور الحدود. واستخدم الجانبان الغاز المسيل للدموع عند نقطة كاستاني الحدودية يوم الاربعاء.

زار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مقاطعة أدرنة المتاخمة لليونان، اليوم الخميس، وأعلن عن نشر 1000 شرطي خاص في المنطقة لوقف إبعاد المهاجرين عن أراضيها.

واتهم "صويلو"، الذي قال يوم الأربعاء أن تركيا تستعد لقضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن معاملة اليونان للمهاجرين، القوات اليونانية بإصابة 164 شخصًا وإعادة ما يقرب من 5000 إلى تركيا.

كان الوضع في معبر كاستاني الحدودي هادئًا، اليوم الخميس. يتجمع المهاجرون - كثيرون منهم من أفغانستان وباكستان بالإضافة إلى سوريا ودول عربية أخرى - في خيام ومخيمات مؤقتة على الجانب التركي من الحدود.

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