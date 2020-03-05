"تنمية سيناء" على رأس الاهتمامات البحثية بجامعة الفيوم



وتناولت الرسالة التغيرات السكانية بشبه جزيرة سيناء بين ٢٠٠٦ و٢٠١٧، والتركيب التعليمي والاجتماعي والاقتصادي لسكان سيناء، كما تناولت الاستجابات السكانية لمشروعات التنمية بسيناء، ونقاط القوة والضعف في المكون السكاني لسيناء والإمكانات التي تجعل من سيناء هدفا تنمويا رئيسيا للدولة وأهم معوقات التنمية، وفي فصلها الأخير تناولت الدراسة مستقبل السكان في سيناء وتوقعات بحجم الحركة إلى سيناء حتى عام ٢٠٢٧.



وأشادت اللجنة، بالعمل مؤكدًة على ضرورة أن تتولى الدولة طباعتها في صورة كتاب، وشددت على ضرورة انتهاء حالة الحرب على الإرهاب قبل نهاية عام ٢٠٢٠، وصياغة آليات تنفيذية للتوصيات الواردة بالرسالة، كما أنها تسلك منهجًا غير تقليدي في الدراسات السكانية وهو المنهج التطبيقي المرتكز على الدراسة الميدانية وأن هناك فصلين من فصول الرسالة الخمسة هما ابتكار وفكر جديد من الطالب.



ومنحت اللجنة درجة الدكتوراه للباحث بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

شهدت كلية الآداب بجامعة الفيوم مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "ضوابط الانتقال السكاني إلى شبه جزيرة سيناء، دراسة في جغرافية السكان" مقدمة من الباحث محمد حسين بكر (المدرس المساعد بقسم الجغرافيا) وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبي (أستاذ جغرافية السكان والأمين العام للمجمع العلمي المصري) والأستاذة الدكتورة ناچا عبدالحميد أبو النيل (أستاذ جغرافية السكان ورئيس قسم الجغرافيا بآداب عين شمس) وبمناقشة الأستاذة الدكتورة هناء نظير علي (أستاذ التغيرات البيئية ورئيس قسم الجغرافيا بآداب الفيوم) والأستاذة الدكتورة ماجدة إبراهيم عامر (أستاذ جغرافية السكان ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة).