Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تنمية سيناء" على رأس الاهتمامات البحثية بجامعة الفيوم

الخميس 05/مارس/2020 - 02:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
شهدت كلية الآداب بجامعة الفيوم مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "ضوابط الانتقال السكاني إلى شبه جزيرة سيناء، دراسة في جغرافية السكان" مقدمة من الباحث محمد حسين بكر (المدرس المساعد بقسم الجغرافيا) وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبي (أستاذ جغرافية السكان والأمين العام للمجمع العلمي المصري) والأستاذة الدكتورة ناچا عبدالحميد أبو النيل (أستاذ جغرافية السكان ورئيس قسم الجغرافيا بآداب عين شمس) وبمناقشة الأستاذة الدكتورة هناء نظير علي (أستاذ التغيرات البيئية ورئيس قسم الجغرافيا بآداب الفيوم) والأستاذة الدكتورة ماجدة إبراهيم عامر (أستاذ جغرافية السكان ورئيس قسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة).

وتناولت الرسالة التغيرات السكانية بشبه جزيرة سيناء بين ٢٠٠٦ و٢٠١٧، والتركيب التعليمي والاجتماعي والاقتصادي لسكان سيناء، كما تناولت الاستجابات السكانية لمشروعات التنمية بسيناء، ونقاط القوة والضعف في المكون السكاني لسيناء والإمكانات التي تجعل من سيناء هدفا تنمويا رئيسيا للدولة وأهم معوقات التنمية، وفي فصلها الأخير تناولت الدراسة مستقبل السكان في سيناء وتوقعات بحجم الحركة إلى سيناء حتى عام ٢٠٢٧.

وأشادت اللجنة، بالعمل مؤكدًة على ضرورة أن تتولى الدولة طباعتها في صورة كتاب، وشددت على ضرورة انتهاء حالة الحرب على الإرهاب قبل نهاية عام ٢٠٢٠، وصياغة آليات تنفيذية للتوصيات الواردة بالرسالة، كما أنها تسلك منهجًا غير تقليدي في الدراسات السكانية وهو المنهج التطبيقي المرتكز على الدراسة الميدانية وأن هناك فصلين من فصول الرسالة الخمسة هما ابتكار وفكر جديد من الطالب.

ومنحت اللجنة درجة الدكتوراه للباحث بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
"تنمية سيناء" على رأس الاهتمامات البحثية بجامعة الفيوم
"تنمية سيناء" على رأس الاهتمامات البحثية بجامعة الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جامعة الفيوم اهتمامات بحثية

أخبار تهمك

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ أقل من ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم ريال مدريد يحذر زيدان من الخطر الأكبر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتربص لريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على سعر الدولار

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 19 ساعة

هالاند يفاجئ كريستيانو رونالدو.. ويوجه رسالة لميسي ونيمار

منذ حوالي 4 ساعات

"اطمني".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

منذ ساعة

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

والد هالاند يفجر مفاجأة ويفتح الباب أمام انتقاله لريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 ص

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

02:05 م

برشلونة يتربص لريال مدريد

01:35 م

أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ (فيديو)

10:49 ص

عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

01:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status