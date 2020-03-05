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وزير السياحة والآثار: اليوم نفتتح أقدم بناء حجري في التاريخ (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 02:37 م
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وزير السياحة والأثار
وزير السياحة والأثار
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن مصر اليوم الخميس، تفتتح أقدم بناء حجري في التاريخ، حيث يمثل هرم زوسر المدرج قيمة أثرية وتاريخية ليس لمصر فقط ولكن للإنسانية جمعاء.

وأضاف أن الهرم المدرج هو درة آثار سقارة، فهو أول هرم بني مصر القديمة حيث بناه الوزير العبقري "إيمحتب" لمليكه الملك "زوسر" (نحو  ٢٦٦٧ - ٢٦٤٨ ق. م) الملك الثاني في الأسرة الثالثة، يتوسط الهرم المدرج المجموعة،

وهو عبارة عن 6 مصاطب تعلو بعضها البعض بارتفاع 63 مترا وأبعاد القاعدة 121 × 109 أمتار، ويوجد مدخلين للهرم المدخل الأصلي في الجانب الشمالي، ومدخل آخر في الجانب الجنوبي للهرم وتم فتحه في عصر الأسرة 26، كما تضم المجموعة الهرمية معبد جنائزي شمال الهرم ومعابد العيد الثلاثيني "الحب سد" وبهو الأعمدة والمقبرة الجنوبية بالإضافة إلى بيتي الشمال والجنوب.

وتعتبر جبانة سقارة متحفًا مفتوحًا حيث أن سقارة تجتمع بها معظم فترات التاريخ المصري القديم، فنجد عشرات المقابر من العصر العتيق، وأهرامات لملوك وملكات الأسرتين الخامسة والسادسة وبها أعظم مقابر الدولة القديمة.

وذروة الفن في الدولة القديمة نجدها في سقارة، وبها بعض أهرامات ملوك الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر المتأخر، بها مدافن العجل المقدس أبيس "السرابيوم" وفي العصر القبطي تمتلك سقارة دير الأنباء أرميا، وغير ذلك الكثير.
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