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إحالة أوراق جزار للمفتي وتأجيل محاكمة آخرين بتهمة القتل في الشرقية

الخميس 05/مارس/2020 - 02:38 م
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محكمة
محكمة
سمر السيد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، بإحالة أوراق جزار إلى مفتي الجمهورية، بتهمة قتل مواطن والشروع في سرقة دراجته البخارية، وحددت جلسة السبت 6 أبريل المُقبل، للحكم على اثنين من أصدقائه.

وتعود تفاصيل القضية المُقيدة برقم 2382 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى الزقازيق العام، بوصول المدعو عبدالعظيم عبداللطيف حسن، عامل، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنات نافذة بالبطن والصدر.

وأشارت التحقيقات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، "محمد. ع" 30 سنة، جزار، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، و"جميل. ع" 31 سنة، سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات "توك توك"، و"وليد. ر" مُقيمان بدائرة القسم، حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة الدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليه.

ولفتت إلى أنهم أعدوا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة قرن غزال، كانت بحوزة الأول، والذي طعن المجني عليه وتسبب في إصابات التي أودت بحياته، وذلك بمعاونة المتهمين الثاني والثالث.

وجرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.
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